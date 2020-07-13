Соответствующие изменения внесены в постановление правительства Грузии от 23 мая "Об утверждении правил изоляции и карантина".

Отмечается, что ограничения перестают распространяться на прямые рейсы, которые выполняются из Тбилисского международного аэропорта имени Шота Руставели в Мюнхен, Париж и Ригу и обратном направлении. "Решение о частоте полетов будет приниматься в индивидуальном порядке Агентством гражданской авиации Грузии по согласованию с министерством экономики и устойчивого развития", — говорится в документе.

Рейсы по данным направлениям будут назначены после завершения переговоров с авиакомпаниями.

Как сообщалось, уже достигнуто соглашение с Lufthansa о том, что регулярное сообщение между Тбилиси и Мюнхеном будет возобновлено не позднее 2 августа с частотой два раза в неделю. Продолжаются переговоры с Air France и airBaltic.

Ранее власти Грузии приняли решение разрешить въезд в страну авиарейсами для граждан Германии, Франции, Латвии, Литвы и Эстонии. По прибытии они должны лишь заполнить специальную электронную анкету, в которой указать историю поездок за последние 14 дней, где будут находиться в Грузии и контактные телефоны.

Из-за пандемии COVID-19 регулярное воздушное сообщение Грузии с другими странами полностью было приостановлено с 21 марта 2020 года.