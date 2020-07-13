Все иностранцы, прибывшие из четырех стран: Бангладеш, Пакистана, Казахстана и Киргизии, обязаны предоставить медицинские справки, подтверждающие, что их тест на COVID-19 дал отрицательный результат.

Число зарегистрированных в понедельник случаев коронавируса, завезенных из-за рубежа, является самым высоким с 25 марта. Тогда в стране было зафиксирован 51 завозной случай COVID-19.

Справки должны быть выданы в течение 48 часов до отъезда больницами и испытательными центрами, выбранными посольствами Южной Кореи. Наличие справки не освобождает от двухнедельного карантина после прибытия.

С 1 апреля Южная Корея ввела обязательный 14-дневный карантин для всех путешественников, включая граждан Южной Кореи, прибывающих из-за рубежа.

Кроме того, южнокорейские власти потребовали от авиакомпаний, выполняющих регулярные авиарейсы из стран с высоким риском распространения COVID-19, сократить число пассажиров до 60%.

Пассажиры, возвращающиеся в Южную Корею из стран с высоким уровнем распространения коронавируса, столкнутся с жесткими процедурами въезда, заявили представители органов здравоохранения.

Уже введены строгие карантинные правила в отношении прибывших из Пакистана и Бангладеш. Южная Корея начала приостанавливать выдачу виз и отменять нерегулярные рейсы из двух стран с 23 июня.

В воскресенье Южная Корея заявила, что внимательно следит за ситуацией еще в 11 странах. Отмечается, что строгое регулирование может быть в будущем применено к большему числу стран с крупными вспышками вируса.

Все эти меры направлены на то, чтобы сократить число завозных случаев COVID-19.

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) на утро понедельника, в стране за минувшие сутки было зарегистрировано 62 новых случая заболевания. Из них — 19 местных инфекций и 43 импортированных. Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 13 тыс. 479 человек.