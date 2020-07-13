В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянин, с 13 июля снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.

При этом администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотрудников в офисы.

Кроме того, с понедельника отменены ограничения на очную работу образовательных учреждений, и теперь студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники — сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний — в очном или дистанционном варианте — остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.

Также отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ, а полноценный учебный год планируется начать 1 сентября.

Помимо этого, в соответствии с указом сняты ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Вместе с тем, в Москве по-прежнему запрещено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.

В соответствии с указом с понедельника вновь могут открыть свои двери детские лагеря отдыха и детские развлекательные центры.

Кроме того, с 13 июля отменяется обязательное использование масок при нахождении на улице. Они необходимы лишь при посещении общественных мест в помещениях и в общественном транспорте.

Следующий этап ослабления ограничений запланирован на 1 августа, когда вновь смогут принять зрителей театры и кинотеатры.