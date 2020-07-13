Согласно новым правилам, все венгерские граждане, возвращающиеся из стран с высоким риском распространения инфекции, то есть, из "желтой" и "красной" зон, должны будут пройти медицинский осмотр на границе и отбыть карантин.

То же самое касается иностранцев, прибывающих из стран "желтой" зоны. Въезд иностранцев из стран "красной" зоны будет запрещен.

К "красной" категории относятся, в частности, балканские страны и Украина, Сербия и Румыния занесены в список "желтых", а въезд из Хорватии пока не регламентируется.

Россия также отнесена к "желтой" зоне.

Вместе с тем, водители, занимающиеся грузовыми перевозками, транзитные пассажиры, а также прибывающие с деловыми поездками освобождаются от ограничений. Однако, отмечается в сообщении, их могут подвергнуть медосмотру.

В Венгрии, население которой составляет около 10 млн человек, по состоянию на воскресенье было зарегистрировано 4 тыс. 234 случая заболевания COVID-19 и 595 связанных с ним смертей. В воскресенье сообщалось о пяти новых случаях заражения.

Зоны определяются по степени риска распространения коронавируса, где "красная" — самая опасная, "зеленая" — потенциально не опасна.