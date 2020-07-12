"Нужно возобновить дело и начать расследовать. Нужно опросить свидетелей, родственников — они пожилые люди все. У прокуратуры нет таких функций, это может делать только следственный комитет", — отметил он.

По словам Кунцевича, фонд не согласен с выводами Генпрокуратуры о причинах гибели туристов и сейчас готовит жалобу на проведенную проверку.

"Не могло быть лавины. Ясно, что травмы получены, если не в результате криминала, то в ходе техногенного воздействия, но никак не природных явлений", — пояснил он.

Как сообщалось, в субботу заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков объявил, что в разбирательстве о причинах гибели туристов группы Дятлова поставлена точка. По его словам, эксперты сделали вывод, что группа экстренно покинула палатку из-за лавины, сошедшей в результате резкого ухудшения погоды. Впоследствии члены группы погибли от замерзания и травм, полученных от давления снега.

Как сообщалось, в начале 2019 года прокуратура заявила, что к концу лета завершит разбирательство о причинах гибели группы Дятлова. В конце августа срок окончания проверки отодвинули на конец 2019 — начало 2020 года.

Рассматривались три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная "доска" и ураган.

Представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура зря ограничивается рассмотрением только природных версий. В начале июля 2019 года общественники передали заявление в Следственный комитет России с просьбой возобновить расследование.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоявшая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси — коренного населения этой местности — название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то — от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.