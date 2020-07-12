"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 727 162 случаев коронавирусной инфекции, 11 335 умерших и 501 061 выписанных (3 615 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 214 766.

В Москве, сообщает оперативный штаб, 679 новых случаев COVID-19 за сутки, 27 умерших и 465 выздоровевших.

Еще 293 новых случая коронавируса отмечено за сутки в Санкт-Петербурге, 286 — в Свердловской области, 267 — в Ханты-Мансийском АО, 232 — в Алтайском крае, 222 — в Нижегородской области, 212 — в Ямало-Ненецком АО, 209 — в Иркутской области, 197 — в Московской области, 183 — в Мурманской области, 131 — в Красноярском крае, по 121 диагнозу в Воронежской, Новосибирской областях, 119 — в Челябинской области, 115 — в Архангельской области, 110 — в Ставропольском крае, 107 — в Ульяновской области, 100 — в Оренбургской области. В других регионах страны число новых случаев не превышает 100.

Помимо 27 умерших за сутки от COVID-19 в Москве, еще 20 пациентов не удалось спасти в Санкт-Петербурге, 8 — в Архангельской области, 7 — в Красноярском крае, по 6 в Московской и Новгородской областях, по 5 умерших в Новосибирской, Нижегородской областях, Хабаровском крае. По три летальных исхода в Дагестане, Тульской области, Ставропольском крае. По два — в Карачаево-Черкессии, Пензенской, Владимирской, Псковской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском АО. По одному летальному исходу в Коми, Чечне, Мордовии, Самарской, Ульяновской, Свердловской, Кемеровской, Ивановской, Курской, Смоленской, Тверской, Мурманской, Волгоградской, Кировской областях, Забайкальском, Приморском, Пермском, Алтайском краях.

По данным Роспотребнадзора, в России выполнено свыше 23 млн тестов на коронавирус (322 тыс. — за последние сутки), протестировано более 20 млн человек. Под медицинским наблюдением, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье, находятся 277 702 человека.