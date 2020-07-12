"Открытые водоемы не могут считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции, поскольку вода подвергается воздействию большого количества солнечных лучей, которые губительны для вируса. Подтверждений того, что COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет", — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Между тем, в Роспотребнадзоре напоминают, что в воде можно подхватить массу других инфекций: церкариоз, лямблиоз, лептоспироз и ротавирус, а также гепатиты, дезинтерию, холеру, сальмонеллез и даже брюшной тиф. Поэтому место для купания нужно выбирать внимательно и не купаться при симптомах ОРВИ, наличии ран и ссадин на коже, не глотать воду из водоема и после купания ополоснуться чистой водой, а дома принять душ с мылом и мочалкой.

О том, что коронавирус вряд ли способен передаваться в воде, также заявил главный специалист российского Минздрава по санаторно-курортному лечению Михаил Никитин.

"Я считаю, что есть относительная безопасность. Все-таки, купаясь в обширном водоеме, теоретически и практически снижается концентрация, если вдруг кто-то оказался рядом. Тем самым может быть снижена возможность заразиться в воде", — сказал Никитин в ходе туристического онлайн-форум: "Отдых в России-2020: вызовы и возможности" в среду.

Ранее на этой неделе генеральный директор туроператора "Интурист" Виктор Тополкараев на пресс-конференции сообщил, что в России открылись уже более 60 направлений внутреннего туризма и турпоток с каждым днем растет. "Российская газета" сообщала об официальном открытии первых 22 пляжей в Сочи — там выполнили все требования Роспотребнадзора, в том числе к социальной дистанции между лежаками и дезинфекции поверхностей. Неофициально отдыхающие и местные жители купаются на многих пляжах черноморского побережья Кубани и Крыма.

Вместе с тем, пляжный отдых официально открылся не везде. Так, московские пляжи, несмотря на жаркую погоду и теплую воду, в эксплуатацию в этом году еще не вводились из-за рисков распространения COVID-19, сообщалось 3 июля на сайте управления Роспотребнадзора по столице.