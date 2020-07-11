"12 июля "Комета" возобновляет курсирование по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь", — говорится в сообщении компании "Морские скоростные пассажирские перевозки".

Как сообщалось, навигация "Кометы" стартовала в нынешнем году с июля, но менее, чем через неделю, рейсы приостановили.

Технические неполадки были связаны с системой кондиционирования и винто-рулевой системой, специалисты завода-изготовителя вышедшего из строя судна начали ремонт, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь группы компаний "Калашников" Марк Разенков.

"Мы приносим свои извинения перед пассажирами за доставленные неудобства и делаем все возможное, чтобы суда вернулись к выполнению рейсов уже на этой неделе", — говорил он.

В текущем году "Комета" будет совершать два рейса в день — в 2019-м их было четыре. Стоимость билетов осталась прежней: стандарт — 500 рублей, комфорт — 800, для детей — 200.

"Комета 120М" — быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь — Ялта — Севастополь дан летом 2018 года. В прошлом году навигация началась 1 июня, за сезон перевезли 39 тыс. пассажиров.