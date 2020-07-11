По данным Курьякова, расследование было завершено еще в 2019 году. "Мы установили причины гибели и приняли меры для обеспечения безопасности", — сказал он.

Так, по его словам, эксперты сделали вывод, что группа экстренно покинула палатку из-за лавины, сошедшей в результате резкого ухудшения погоды. Впоследствии члены группы погибли от замерзания и травм, полученных от давления снега.

По его словам, одной из главных задач было определить, какая погода была в ту ночь на перевале.

"Покинув палатку, группа вместе, без паники, отошла на 50 метров. Они ушли к каменной гряде. Это естественный ограничитель лавины. Они сделали все совершенно правильно. И здесь вторая причина, почему группа была, скажем так, приговорена к гибели, не вернулась. Когда они развернулись, они палатку не увидели", — рассказал Курьяков.

По его словам, в ту ночь видимость была от 6 до 16 метров, а туристы отошли на 50 метров. "В ходе проведенного надзорного эксперимента мы завязали глаза мужчине и женщине. Они спустились от палатки ниже на 30 метров. Человек, когда не видит ориентира, уходит в сторону, даже если примерно представляет, где палатка. Не видя ее на горе, ты ее никогда не найдешь", — добавил Курьяков.

По его словам, туристы вместе дошли до кедра и разожгли костер. Но он прогорел только полтора часа. Там на месте от холода погибло два туриста. Оставшиеся разделились. "Подгруппа, куда входил Дятлов, стала ползти к палатке по своим следам. Туристы замерзли сразу, когда вышли из зоны леса, там была температура минус 40-45 градусов, с пронизывающим ветром", — пояснил представитель прокуратуры.

Вторая подгруппа — четверка Золоторева — пошла в этом же направлении, углубившись снег. "Они сделали настил... но когда они подкопали снег, они спровоцировали его подвижку... Их снесло с настила и засыпало трехметровым слоем снега", — сказал Курьяков.

Травмы, полученные этими туристами, впоследствии вызвали много версий того, что произошло на перевале. Эксперты, по словам Курьякова, сделали определенный вывод, что травмы объясняются давлением на тела нескольких тонн снега. "Страшные переломы причинены давлением обтекающей силы", — подчеркнул он.

Курьяков также отметил, что прокуратура пришла к выводу, что склон лавиноопасен. "Была подготовлена информация в адрес ГУ МЧС и в адрес губернатора Свердловской области, где была детально описана опасность этого склона и предложено принять необходимые меры для обеспечения безопасности", — добавил он.

Как сообщалось, в начале 2019 года прокуратура заявила, что к концу лета завершит разбирательство о причинах гибели группы Дятлова. В конце августа срок окончания проверки отодвинули на конец 2019 — начало 2020 года.

Рассматривались три основные версии, все они связаны с природными факторами: лавина, снежная "доска" и ураган.

В марте 2019 года группа прокуратуры побывала на перевале Дятлова для получения дополнительной информации, которая может повлиять на выводы проводимой проверки.

Однако представители фонда "Памяти группы Дятлова" заявляли, что прокуратура зря ограничивается рассмотрением только природных версий. В начале июля 2019 года общественники передали заявление в СКР с просьбой возобновить расследование.

Трагедия произошла в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале. Тогда загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоявшая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси — коренного населения этой местности — название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то — от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.