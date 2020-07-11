"Пока никаких решений со стороны России относительно возможности открытия абхазо-российской границы — нет. Наша позиция остается прежней, мы готовы открыть границу с Россией с 15 июля для приема и размещения организованных групп туристов в определенных домах отдыха, у которых есть возможность оказания медицинской помощи", — сказал Бжания "Интерфаксу".

Между тем, источник в правительстве РФ сообщил "Интерфаксу", что "данный вопрос будет обсуждаться оперативным штабом по предупреждению распространения COVID-19 под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой 13-14 июля".

3 июля на пресс-конференции в "Интерфаксе" Бжания сообщил, что премьер-министру РФ Михаилу Мишустину было направлено письмо с предложением открыть с 15 июля границу для организованных групп туристов. Президент республики тогда отметил, что в регионах России снимаются ограничения, введённые из-за распространения коронавируса, в том числе в Краснодарский край стали приезжать туристы.

"Мы внимательно смотрим за тем, как там складывается обстановка эпидемиологическая, и скорее всего с учётом этого фактора с 15 июля мы тоже будем открывать границу для организованных групп туристов. С тем, чтобы их принять, расселить в учреждениях, которые имеют возможность оказать медицинскую помощь, в учреждениях, в которых есть медицинский персонал", — сказал Бжания.

Он отметил, что на въезжающих будут распространяться определённые требования — наличие медстраховки и паспорта COVID-19, а у принимающих учреждений должны быть необходимые лекарственные препараты и специальные средства.

При этом президент Абхазии заметил, что вопрос открытия границы должен решаться обеими сторонами. "Это двустороннее движение, открыть границу в одностороннем порядке ничего не даст, поэтому мы обратились к руководству Российской Федерации. Вчера было направлено письмо на имя господина Мишустина. И я думаю, у меня есть основания полагать, что в этом вопросе мы найдем взаимопонимание", — заявил президент.

Он отметил, что, если эпидемиологическая обстановка будет улучшаться, с 1 августа граница может быть открыта и для индивидуального туризма.