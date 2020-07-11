"Впервые в истории Международного аэропорта Владивосток открыт прямой рейс в Симферополь. 11 июля авиакомпания "Россия" доставила первых пассажиров из Владивостока на популярный туристический курорт", — говорится в сообщении.

Рейсы в Симферополь запланированы еженедельно по субботам, вылет из Владивостока в 9:50 по местному времени. Полеты будут выполняться на широкофюзеляжных воздушных судах Boeing 747-400 с местами эконом и бизнес-класса. Время полета — около 10 часов.

Оператором чартерных программ выступает туроператор "Библио-Глобус".

"Сейчас, когда закрыты границы и полеты на международных направлениях не осуществляются, у жителей Приморья появилась возможность отдохнуть в России. Черноморское побережье — главное место отдыха большинства россиян. Для дальневосточников новые направления на юг России станут хорошей альтернативой традиционному отдыху на зарубежных курортах", — приводятся в сообщении слова гендиректора АО "МАВ" Андрея Виниченко.