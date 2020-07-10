"То, что мы видим сегодня, к сожалению, на курортах нашей страны говорит о радости тех, кто отдыхает, получить такую возможность. И, наверное, такая радость приводит к полной беспечности, которую мы наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак", — сказала Попова в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК) в пятницу.

Она попросила не забывать о мерах предосторожности в связи с рисками распространения коронавирусной инфекции.

"Я бы очень попросила всех, кто имеет возможность отдыхать, кто выезжает за город и тем более в курортные зоны, где собираются люди из разных уголков нашей страны, неукоснительно соблюдать все действующие сегодня требования", — добавила глава Роспотребнадзора.