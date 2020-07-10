Это решение касается работы гостиниц, кинотеатров, детских аттракционов и игровых аппаратов, расположенных на улице. Аттракционы внутри помещений пока работать не будут.

Помимо этого, по данным пресс-службы, в торговых центрах с 15 июля разрешено открыться всем магазинам, сейчас одновременно работают лишь 75% торговых точек. Весь номерной фонд для приема гостей смогут использовать гостиницы (сейчас задействовано лишь 75%).

К приезжающим в регион отменяется требование о наличии справок на COVID-19 и о 14-дневном карантине.

По данным пресс-службы, посетителей пока не смогут принять ночные клубы и бары с площадью зала обслуживания менее 60 кв. м. Для них запрет продлен до 1 августа.

В Костромской области на 10 июля COVID-19 заболели 1814 человек, 1176 пациентов выздоровели, летальность от коронавирусной инфекции составила 1,24%.