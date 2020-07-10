"Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия. Работа по возобновлению международных авиаперевозок будет строиться на основе взаимности", — говорится в сообщении.

Росавиация направила обращения авиационным властям ряда государств с предложениями и условиями возобновления полетов. Некоторые из них уже направили свои ответные предложения "о заинтересованности возобновить авиасообщение". О каких странах идет речь, не уточняется. Сейчас с ними проводятся "дополнительные консультации по уточнению взаимных требований, выполнение которых позволит принимать решения об открытии двухсторонних воздушных сообщений". Отмечает ведомство.

"Авиасообщение с другими государствами будет возобновляться после снятия властями конкретных государств ограничений на въезд граждан России, а также оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в этих государствах", — поясняет Росавиация.

Восстановление транзитных перевозок будет происходить "по мере снятия иностранными государствами ограничений на выполнение международных полетов и прием на своей территории иностранных граждан", говорится в сообщении.

Россия планирует частично возобновить международное авиасообщение, закрытое в конце марта, с 15 июля этого года, заявила ранее в пятницу вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19 Татьяна Голикова. Минтранс и Росавиация должны будут информировать правительство о том, как идут переговоры с авиавластями других стран, сказала она.