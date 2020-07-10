"Более 100 иностранных туристов дали положительный тест на коронавирус после того, как Греция открыла границы 1 июля. Власти страны заявили, что со следующей недели Греция может вновь ввести ограничения на поездки", — пишет газета.

В руководстве страны считают, что туристы часто игнорируют требования по безопасности во время пандемии. Путем повторного закрытия границ власти Греции хотели бы "защитить большинство от беспечного меньшинства".

Ограничения могут быть введены уже в понедельник. В стране также увеличат количество инспекций баров и ресторанов из-за роста числа случаев COVID-19.

"В министерстве здравоохранения Греции также обеспокоены количеством "бессимптомных" случаев коронавируса среди зарубежных путешественников. Там подчеркивают, что туризм связан с рисками, а последствия открытия границ станут известны через три недели", — отмечает The Sun.

Ранее Греция закрыла границу для сербских туристов, поскольку именно у путешественников из этой страны чаще всего регистрировали COVID-19.