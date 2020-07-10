"Сегодняшнее решение, ставшее выражением политической воли президента (Турции — ИФ) Реджепа Тайипа Эрдогана, это открытая провокация против цивилизованного мира, который признает уникальную ценность и всемирную суть этого памятника", — заявила министр.

"Национализм, продемонстрированный президентом Эрдоганом, это не верный советчик", — отметила она.

В то же время она указала на нежелание Греции вмешиваться во внутренние дела Турции, однако вновь напомнила о том, что Святая София это "памятник всему человечеству, в независимости от религиозного исповедания".

Ранее в пятницу президент Турции подписал указ об изменении статуса Святой Софии. Этим указом предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

До этого в пятницу Государственный совет Турции — высший суд по административным делам — отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получал статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

6 июля патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил со специальным заявлением, в котором призвал сохранить музейный статус собора Святой Софии. "Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия", — говорилось, в частности, в заявлении предстоятеля РПЦ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июля заявлял о надеждах Москвы, что власти Турции при принятии решения о статусе собора Святой Софии в Стамбуле будут учитывать, что этот объект является шедевром всемирного искусства и имеет сакральную ценность. В то же время, как подчеркивал Песков, "мы не можем комментировать само решение, это внутреннее дело Турецкой республики". Он напомнил, что ранее патриарх Кирилл уже высказал точку зрения РПЦ на этот счет.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.