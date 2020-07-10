"На протяжении последних трех месяцев на "горячую линию", в министерство поступило много запросов из разных регионов страны на различные виды отдыха. Кого-то интересуют восхождения в горы, кто-то хочет на недельный тур, востребованы семейные туры, молодежный отдых, экскурсионные программы и другие направления", — сказала Погребняк.

Она отметила, что по итогам первого полугодия 2020 года Кабардино-Балкария потеряла около 50% турпотока. Однако региональные власти и представители бизнес-сообщества намерены сделать все возможное, чтобы восстановить поток туристов в республику.

"Прогнозировать ситуацию в данных условиях сложно, но мы будем стремиться к тому, чтобы к концу года выйти на прошлогодние цифры. Это более 600 тыс. туристов", — сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, санаторно-курортный комплекс Кабардино-Балкарии, временно не функционирующий из-за распространения коронавируса, возобновил работу с 10 июля. Гостиницы, турбазы и пансионаты начали работу с ограничением заполняемого коечного фонда.