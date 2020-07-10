"Теперь то, что касается даты возможного возобновления авиационного сообщения. Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры", — сказала вице-премьер на брифинге в пятницу.

Голикова добавила, что такие данные российские авиационные власти будут подавать в кабинет министров раз в одну-две недели. И каждые две недели будет оцениваться эпидобстановка в странах и приниматься решение.

"Одновременно каждые две недели мы будем оценивать эпидемиологическую ситуацию в странах на основе тех критериев, которые я сейчас озвучила, и, естественно, будем регулировать вопросы, которые связаны со списком стран, по которым у нас возобновляется международное авиасообщение", — сказала Голикова.

Ранее она озвучила три критерия возобновления авиасообщения с другими странами. Голикова также сообщила, что прибывающих в Россию иностранцев больше не будут помещать на карантин, а для россиян, которые будут возвращаться вывозными рейсами из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, может быть сохранен 14-дневный карантин, однако при наличии отрицательного теста на коронавирус карантин будет отменен.