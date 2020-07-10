"Об этих критериях я хотела бы сказать несколько слов. Первое и главное — это принцип взаимности, на котором и ранее осуществлялось и, мы считаем, что должно и впредь осуществляться международное авиационное сообщение. На основе договоров, которые заключены на страновом уровне", — сказала Голикова в ходе брифинга в пятницу.

Эпидемиологических критерия для принятия такого решения три, отметила Голикова.

Первый критерий — это показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения. Второй — среднесуточный прирост новых случаев за 14 дней. И третий — показатель распространения инфекции, который не должен превышать единицу.

Российские авиационные власти, добавила Голикова, должны будут провести переговоры с иностранными властями, "чтобы было понятно, какие государства сегодня будут соответствовать этим критериям и которые готовы также возобновить авиационное сообщение с Российской Федерацией".

Между тем, накануне источник в крупной авиакомпании сообщил, что уже готов список стран, которые отвечают критериям — их предложил Роспотребнадзор. Туда, по сведениям источника, вошли несколько государств Евросоюза и Азии.