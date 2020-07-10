"Что касается вывозных рейсов, которые, судя по всему, ещё какое-то время будут у нас сохраняться, несмотря на значительное количество граждан, которое РФ уже вывезла из зарубежных стран, для этих граждан в соответствии с поручением оперативного штаба также планируются некоторые изменения карантинного режима. В странах, где эпидситуация неблагополучна и граждане оттуда приезжают, может быть сохранён 14-дневный карантин", — сказала Голикова на брифинге в пятницу.

При этом она отметила, что "если граждане не имеют теста на COVID-19, то до получения его отрицательного результата они помещаются в обсерватор. Если граждане имеют отрицательный тест на COVID-19, то тогда они могут следовать до места своего жительства. Это вот пока такие подходы".