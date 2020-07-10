"Электронная путевка поможет очистить рынок от недобросовестных турагентов и туроператоров, обеспечить равные условия конкуренции, защитить права потребителей. Кроме того, это вернет доверие путешественников к комплексному турпродукту в условиях роста доли самостоятельных туристов", — сказала порталу "Интерфакс-Туризм" исполнительный директор АТА Наталия Осипова.

По ее словам, система электронных путевок в перспективе призвана защитить не только потребителей, но и турагентов в случаях нарушений законодательных и договорных норм со стороны туроператоров.

"Альянс считает, что запуск системы в нынешнем виде позволит оператору АО "Национальные туристические технологии" приступить к ее модернизации с учетом мнения туроператоров и турагентов, при участии регулятора", — отметила Осипова.

Она также подчеркнула важность поправок к законопроекту, согласно которым турагенты освобождаются от обязанности вносить данные в систему электронных путевок. "Это абсолютно логичное решение, которое полностью соответствует технологическим особенностям работы турагентов с туроператорами и правовой природе их взаимоотношений. Обязанность по выгрузке данных – прерогатива туроператоров, причем приоритетно в автоматическом режиме и с минимальным вмешательством во внутренние бизнес-процессы. Мы выступаем за то, что у турагентов должно быть право доступа к системе в части реализованных ими туров", — сказала Осипова.

Кроме того, по мнению эксперта, важна поправка про единый гарантийный фонд. "Необходимость скорейшего законодательного введения новой единой системы финансовых гарантий во всех сферах организованного туризма – гарантийного фонда, формируемого без отвлечения средств из оборота туроператоров, особенно остро стоит в связи с ухудшением финансового положения многих туроператоров, сложностями страхования их ответственности. Кризис всей отрасли из-за пандемии ярко выявил, что действующая сложная система гарантирования обременительна для туроператоров и не обеспечивает имущественных прав туристов", — считает Осипова.

Она подчеркнула, что нынешняя система гарантий несовершенна. "Ее текущие инструменты не раз показывали свою неэффективность: крайнюю недостаточность покрытия ущерба страховками и ФПО. Более того, из-за банкротств туроператоров страдали не только потребители, но и многие турагенты, неоднократно покрывавшие собственными деньгами ущерб туристам", — сказала Осипова.

По ее словам, гарантийный фонд, технологически связанный с электронной путевкой, обеспечит прозрачность сбора и расходования средств. "В будущем эта система "коллективного фондирования" позволит выдержать любые банкротства туроператоров. Пример тому — британская система ATOL, выплатившая туристам обанкротившегося туроператора Thomas Cook 350 млн фунтов (31,2 млрд рублей) ущерба", — заключила Осипова.

"Электронная путевка" – информационная система, в которую туроператоры должны вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. После того как 12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении этой системы в России, его текст сильно изменился. Появилось понятие туристского взноса, который взимается туроператором со стоимости реализованного турпродукта выездного, въездного и внутреннего туризма и перечисляется в гарантийный фонд в размере и порядке, установленном правительством. Средства из фонда можно расходовать на экстренную помощь туристам в случае банкротства туроператора и возмещение ущерба тем, кто не смог воспользоваться оплаченными путевками. Оставшиеся от решения этих задач средства в соответствии с документом, будут потрачены на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.