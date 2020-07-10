Как отмечается в пресс-релизе компании, в первые три недели июня 60% бронирований были новыми, остальные поездки были забронированы в рамках программы ваучеров на будущие круизы (Future Cruise Credits), которые клиенты могут получить за отмененные туры.

Круизный оператор также сообщил, что в июне продал одно судно. Помимо этого, в ближайшие 90 дней компания рассчитывает вывести из флота еще 8 судов. В целом Carnival планирует снизить количество судов на 13 единиц (9% от текущих мощностей).

Компания ожидаетчистый убыток во втором финансовом полугодии. По прогнозу Carnival, ежемесячный отток денежных средств составит $650 млн.

В компании отметили, что чем дольше длится пауза в ее операциях, "тем сильнее влияние на ликвидность и финансовое положение компании".