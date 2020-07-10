В этом указе Эрдоган ссылается на решение суда, которое было принято ранее в пятницу.

Этим указом также предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Государственный совет Турции — высший суд по административным делам — ранее в пятницу отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получил статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

В ЮНЕСКО ранее в июле призывали Турцию начать диалог с общественными организациями и общинами до принятия любого решения в отношении собора Святой Софии, которое могло бы повлиять на универсальную ценность этого объекта.

Собор был выстроен по повелению византийского императора Юстиниане I в 537 году. Впоследствии собор неоднократно страдал от землетрясений, а после взятия крестоносцами Константинополя во время Четвертого крестового похода собор был превращен в католический храм. После освобождения Константинополя от крестоносцев в 1261 году храм находился в полуразрушенном состоянии, и был отреставрирован.

29 мая 1453 года Константинополь пал под натиском турок, и собор, к которому пристроили четыре минарета, стал мечетью Айя-София.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одной из главных достопримечательностей Стамбула.