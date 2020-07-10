"Курортный сезон на Ставрополье открыт. На территории края созданы все условия для комфортного и безопасного пребывания гостей. Работа объектов туристской инфраструктуры осуществляется в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора", — говорится в сообщении.

Отмечается, что санатории начали постепенно возобновлять работу с 1 июня и на сегодняшний день функционируют 85 из 124 санаторно-курортных учреждений. Еще семь санаториев готовятся к открытию в ближайшую неделю.

Кроме того, к курортному сезону уже открыли курортные парки и терренкуры, запустили фонтаны.

По данным министерства, с 1 июня по 10 июля санатории приняли на отдых и лечение более 5 тыс. человек, на июль забронировано более 10,5 тыс. путевок.

На Ставрополье с 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризма и Роспотребнадзор.

Прием отдыхающих в санатории проводится при наличии отрицательных результатов лабораторных исследований на COVID-19, полученных не позднее, чем за двое суток до даты выезда. Также необходимо предоставить справку об отсутствии контакта с вероятными больными в срок не менее 14 дней до даты отъезда.

В Ставропольском крае с начала пандемии были заражены 5 тыс. 975 человек, из них 3 тыс. 771 выздоровели, умерли 114.

С 1 июня число инфицированных в крае возросло в 2,3 раза.