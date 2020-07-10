Вода соответствует нормам в зонах отдыха "Мещерское", "Тропарево", "Серебряный бор-2" и "Серебряный бор-3", "Озеро Белое", "Большой городской пруд", "Школьное озеро" и "Черное озеро". Вода водоема в зоне отдыха пляжа "Левобережный" не отвечает нормативам по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

"При вирусологическом исследовании в 120 пробах воды РНК-коронавирусной инфекции COVID-19 не обнаружена ни в одном водоёме. При исследовании проб песка на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические, энтомологические, вирусологические и радиологические показатели установлено, что во всех зонах отдыха с купанием песок соответствует санитарным нормативам", — отмечает ведомство.

В управлении Роспотребнадзора подчеркивают, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Москве сохраняется, и зоны отдыха с купанием и без купания в эксплуатацию не принимались и не открывались.