"Для индивидуальных туристов и групп в составе не более пяти человек открываются экспозиции "Музей церковных древностей", "Музей финифти", "Колокола и колокольчики", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из-за ограничений вход к экспозициям "Музей финифти" и "Колокола и колокольчики" осуществляется строго по сеансам.

"Экскурсии в экспозиции "Открытое хранение фонда археологии" будут проводиться группами не более пяти человек в пятницу и субботу", — отметил он.

Кроме того, с 11 июля Ростовский кремль возобновляет концерты колокольных звонов на колокольне надвратной церкви Иоанна Богослова.

Ранее сообщалось, что музей с 1 июля открыл территорию для посетителей. Гости имеют возможность пройти по переходам и стенам Ростовского кремля, увидеть фрески храмов Иоанна Богослова и Воскресения, а также прогуляться по Центральному двору, Хозяйственному двору и Митрополичьему саду.