"По данным специализированного учреждения по тушению лесных пожаров Уральской базы авиационной охраны лесов, в районе перевала Дятлова действует природный пожар площадью 25 гектаров", — сказал представитель ведомства.

По его данным, пожар начался от туристической тропы, но в настоящее время его кромка уже находится далеко от нее.

"Значительного разрастания этого пожара не прогнозируется, поскольку в некоторых местах перевала на пути пожара еще лежит снег, также есть каменистые участки, которые его ограничивают", — сказал собеседник агентства.

На место пожара вылетел вертолет с шестью специалистами алапаевского отделения Уральской авиабазы, а также направился вездеход с дополнительными силами.

Перевалом Дятлова называется перевал на Северном Урале, где в ночь на 2 февраля 1959 года загадочным образом погибла группа из девяти туристов, в том числе ее руководитель Игорь Дятлов.

Все туристы, кроме одного, были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Запланированный ими 300-километровый лыжный поход относился к высшей категории сложности, во время него туристам предстояло восхождение на две вершины: Ойка-Чакур и Отортен (в переводе с языка манси — коренного населения этой местности — название переводится как "не ходи туда").

Поиски туристов начались 16 февраля 1959 года, когда они к контрольному сроку не вышли на связь. Спасатели наткнулись на перевале на разрезанную и порванную палатку. Затем на склоне и в лесу у подножия горы были найдены тела людей, некоторые из них полураздетые. Кто-то из туристов погиб от холода, кто-то — от серьезных травм.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее.