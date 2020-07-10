"Женщина с травмами обеих ног после падения горных камней на группу туристов в верховьях реки Ара-Ошей в горах Восточного Саяна была эвакуирована и осмотрена врачом, находившимся в составе команды спасателей. По прибытии на место пострадавшую передали бригаде Иркутского областного центра медицины катастроф", — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили группу туристов из Иркутска на высоте более 2 тыс. метров. Из-за отсутствия места для посадки пострадавшую пришлось нести на носилках к вертолету, "где ему удалось подсесть".

"Как таковой туристической тропы там нет, просто горный склон. Однако женщину удалось благополучно погрузить в вертолет. На протяжении всего пути за ней постоянно присматривал наш врач", — цитирует пресс-служба начальника поисково-спасательной службы ОГБУ "Пожарно-спасательная служба Иркутской области" Андрея Кармаданова.

По данным МЧС, обвал камней на тропе, по которой шли четверо мужчин и женщина, произошел в четверг. Пострадавшая 1984 года рождения получила травмы, и группа остановилась в месте, где нет сотовой связи. Чтобы вызвать помощь, двум ее товарищам пришлось преодолеть перевал, и только днем в пятницу, выйдя на связь, туристы сообщили о случившемся. Выяснилось, что мужчины не знали номер телефона спасательной службы. Его им подсказали другие походники, встретившиеся на пути.

Как сообщалось, в пятницу из Иркутской области в Бурятию вылетел вертолет Ми-8 МЧС со спасателями и врачом на борту для эвакуации пострадавшей туристки.