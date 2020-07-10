"Жители Великобритании и стран ЕС, за исключением Португалии, Венгрии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Люксембурга и Швеции (трех ее областей), смогут посещать Норвегию с 15 июля без необходимости соблюдать карантин", — пишет издание.

В свою очередь норвежцы смогут выезжать на отдых в популярные туристические страны, такие как Франция, Испания, Италия и Греция, без необходимости проходить карантин по возвращении домой.

Министр торговли и промышленности страны Изелин Нибо назвала этот шаг "хорошей новостью" для туристической индустрии Норвегии. "Туристические компании по всей стране смогут вновь принимать гостей из ряда стран Европы. Открытие принесет доход компаниям и вернет больше людей на работу", — цитирует ее Forbes.

Список стран будет пересматриваться каждые две недели. Если где-то будет всплеск новых случаев коронавируса, границы с этой страной могут вновь закрыть.