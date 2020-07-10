"Экипаж воздушного судна и спасатели провели разведку водной акватории и лесного массива по предполагаемому маршруту движения группы. На берегу реки во время стоянки ничего не подозревающие туристы были найдены. Как выяснилось, с ними всё нормально, проблем в пути у них не возникало и помощь не требуется. От эвакуации туристы отказались. Спасатели вернулись в Хабаровск", — говорится в сообщении.

Выяснилось, что группа из шести человек сплавляется на четырехвесельных резиновых лодках . Возраст туристов — от 29 до 68 лет, в том числе ребенок 2017 года рождения. Такое путешествие для группы уже третье по счету.

"Несмотря на имеющийся опыт, позаботиться об элементарных мерах безопасности, как наличие средств связи, жители региона не удосужились", — отметили в пресс-службе.

Спасательную операцию инициировала родственница туристов — жительница Хабаровска. Конечной точкой маршрута путешественников должен был стать мост у поселка Санболи Амурского района. Оттуда 13 июля группу должны были забрать в назначенное время.

Однако из-за дождевого паводка дорогу в этом районе размыло, проехать туда на машине невозможно и сообщить об этом группе из-за отсутствия связи тоже было нельзя. Поэтому женщина обратилась к спасателям, которые приняли решение отправиться на поиски на вертолете Ми-8.