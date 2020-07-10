"Планируем шесть", — сказал Ключарев. По его словам, это будут новые — не ремаркетированные — самолеты. Кто из лизингодателей поставит их, он не уточнил: "Пока в переговорах".

Red Wings продолжит эксплуатировать и иностранную авитехнику, добавил топ-менеджер.

"Мы в этом году, просто исходя из ситуации (с COVID-19 — ИФ), не наращивали парк, что абсолютно объяснимо. Перенесли все самолеты, которые были готовы прилететь к нам в этом году (шесть Airbus А321 — ИФ), на следующий год. Надеемся, что рынок будет восстанавливаться", — сказал Ключарев.

Red Wings через "Объединенную авиастроительную корпорацию" контролирует госкорпорация "Ростех". До 2024 года компания должна приобрести до 60 SSJ-100, а также 16 самолетов МС-21, заявлял ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов. В Red Wings "будет отрабатываться новая, эталонная модель организация сервиса и ремонта, чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным", говорил чиновник.

До этого источники "Ведомостей" сообщали, что Red Wings планируется поставлять "невостребованный парк": у ОАК за несколько лет скопилось "огромное количество лайнеров в разной степени готовности", на которых пока нет покупателей.

По данным Росавиации, сейчас парк Red Wings включает 15 Airbus A320/A321, а также четыре Ту-204 и один SSJ-100. Российские самолеты предположительно были переданы Red Wings занимающейся VIP-перевозками авиакомпании "Русджет". В феврале представитель Red Wings говорила "Интерфаксу", что компания собирается развивать перевозки в бизнес-сегменте и "эскадрилью бизнес-авиации составят самолеты российского производства в VIP-компоновке".

Red Wings имеет опыт эксплуатации пяти SSJ-100, но успешным назвать его нельзя: в 2016 году авиакомпании пришлось отказаться от самолетов из-за их нерентабельности. На тот момент компания принадлежала структурам бизнесмена Сергея Кузнецова.