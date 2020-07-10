"Ключевым стало решение об усилении контроля за соблюдением действующей в регионе нормы об использовании индивидуальной защиты органов дыхания. Так, организациям и предпринимателям теперь запрещено обслуживание и предоставление услуг посетителям без масок, а также предписано обеспечить соблюдение данного запрета", — говорится в сообщении.

В новом документе содержится ряд послаблений. Так, разрешается возобновить занятия спортсменам, которые входят в сборные команды региона. В список разрешенных видов деятельности добавлена торговля непродовольственными товарами на нестационарных объектах и рынках.

"Также допускается начало работы пляжей, которые имеют санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии их территорий и пригодности поверхностных вод для купания. Такое решение обусловлено необходимостью обеспечения безопасности жителей края, которые нередко используют для купания несанкционированные места", — подчеркивается в пресс-релизе.

Как сообщалось, в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 5 тыс. 361 человека. Накануне министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил о массовом нарушении масочного режима, что могло стать одной из причин резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в течение последней недели.