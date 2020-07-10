Как отметила министр культуры региона Татьяна Рыбкина, Тульская область — один из "бунинских" регионов. "Здесь жили близкие прозаика — брат и мать. Впечатления от поездки к ним в гости нашли отражение в его творчестве. Многие годы здесь сохраняют память о Бунине", — приводятся в сообщении слова Рыбкиной.

Реставрация дома-музея продолжалась более года. За это время за счет средств регионального и местного бюджетов здание было полностью восстановлено: отремонтирована кровля, укреплен фундамент и обновлен фасад здания, заменена проводка. В доме установлены печи, которые были здесь при Бунине.

По словам хранителя музея Екатерины Шатаевой, при воссоздании исторического вида комнат музейщики основывались на архивных документах племянника писателя, который был в этом доме и подробно описал его убранство.

Внутреннее наполнение музея начнется уже в ближайшее время.

Дом-музей Ивана Бунина в Ефремове Тульской области — это единственный в России сохранившийся дом, в котором жила семья Буниных до Октябрьской революции 1917 года. Нынешняя музейная планировка воссоздает интерьер комнат, в которых когда-то жила семья Буниных: прихожая, кабинет, большая и малая гостиные, комната матери, столовая. В 1906-1917 гг. писатель часто гостил здесь у своего брата — художника Евгения Бунина. В Ефремове похоронена мать писателя.

В июне 2015 года в Ефремове открыли памятник Бунину, он установлен в городском парке, носящем имя писателя. Памятник писателю также установлен на площади железнодорожного вокзала города.

И.А.Бунин (1870-1953) — писатель, поэт, переводчик, лауреат Нобелевской премии в области литературы.