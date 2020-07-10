"Реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — это важнейшая часть общенационального плана действий, направленных на преодоление последствий, связанных с распространением коронавируса и поддержки ключевых отраслей экономики. Автотрасса обеспечит безостановочное скоростное автомобильное сообщение между четырьмя из восьми крупнейших агломераций России", — сказал Мишустин на совещании по вопросу строительства автодороги "Европа — Западный Китай" в пятницу в Елабуге.

Он отметил, что речь идет о московской, самаро-тольяттинской, нижегородской и казанской агломерациях. "Проект дает регионам импульс к ускоренному развитию, и суммарный прирост внутреннего регионального продукта на этих территориях составит более 500 млрд рублей к 2050 году", — отметил премьер.

Он обратил внимание, что непосредственно на строительстве будет создано более 30 тыс. рабочих мест, а в смежных отраслях более 130 тыс.

"С учетом особого значения трассы М12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем составляет более 650 млрд рублей, эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали", — сказал он.

Глава правительства, обращаясь к участникам совещания, отметил, что для реализации проекта в срок необходима плотна координация всех планов. "Это касается всех: от органов исполнительной власти профильных министерств и ведомств до компаний, которые непосредственно будут принимать участие в строительстве", — отметил Мишустин, заметив, что все необходимые нормативные акты должны быть приняты в кратчайшие сроки.

Мишустин подчеркнул, что на ближайшие три-четыре года автомобильная дорога Москва — Нижний Новгород — Казань — это самый масштабный дорожный проект России. "Он имеет особое значение для всего евразийского пространства.