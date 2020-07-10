"После трехмесячного простоя туристические объекты на Бали начали открываться с соблюдением строгих мер безопасности. Пока их могут посетить только жители острова и тысячи иностранных туристов, которые оставались здесь во время пандемии коронавируса", — говорится в сообщении.

Посетители из других частей Индонезии смогут прибыть на остров 31 июля, зарубежные путешественники – в сентябре.

Как отмечает Xinhua, все туристические объекты Бали – отели, рестораны, пляжи, достопримечательности – ограничивают число гостей, чтобы не допустить вспышки COVID-19.

В минувший четверг на Бали зарегистрировали 53 новых случая коронавируса и одну смерть. Общее число случаев COVID-19 на Бали достигло 2024, скончались 26 человек.

До пандемии Бали посещали около 700 тыс. иностранных туристов ежемесячно. В мае 2020 года загрузка отелей упала до 2% (в декабре 2019 года было 62%).