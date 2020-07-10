Как сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу, основанием создания ООПТ стали исторические ландшафты и большое количество краснокнижных видов растений.

Также власти региона рассматривали перспективу создания ООПТ в районе озера Высокинское, однако сочли ее нецелесообразной.

"Создание зоны ООПТ на территории расположения озера Высокинское нецелесообразно — в советское время озеро использовалось для охлаждения ракетных двигателей. В связи со значительной техногенной нагрузкой озеро и прилегающие территории не представляют особой природной ценности", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что материалы о создании ООПТ представлены и одобрены в ходе заседания экологического совета при губернаторе Ленинградской области.