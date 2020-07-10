Российский этап гонок пройдет с 25 по 27 сентября.

Также утверждено проведение этапа в Италии — Гран-при Тосканы в Муджелло 11 — 13 сентября.

Вице-премьер РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению российского этапа чемпионата мира FIA "Формула 1" Дмитрий Чернышенко сообщил, что правительство РФ окажет всю необходимую помощь для подготовки и проведения российского этапа Гран-при "Формулы 1" в Сочи.

"Россия готова к приему команд и зрителей российского этапа "Формулы 1". Правительство окажет необходимое содействие в подготовке и проведении соревнований. Хочу отметить партнерский подход организаторов, группы компаний "Формула 1", с которыми мы достигли взаимовыгодного соглашения по проведению Гран-при России. "Формула 1" — одно из самых популярных международных соревнований мирового уровня. Для российского спорта оно станет важным событием", — цитирует Чернышенко его пресс-служба.

Генеральный директор АНО "Росгонки" Алексей Титов подчеркнул, что организаторы приложат особые усилия для обеспечения безопасности зрителей, которые посетят гонку в Сочи в сентябре.

"Вместе с правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение Гран-при России. Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей Сочи автодрома ждут насыщенные дни в курортной столице России. Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей и ждем всех в Олимпийском парке", — сказал Титов.