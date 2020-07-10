"К настоящему времени на открывшихся объектах не выявлено заболевших среди отдыхающих. Нелогично ограничивать заселение туристов на турбазы, где предписано проводить профилактические мероприятия. Запрет может простимулировать нелегальную деятельность", — сказал Дешевых.

Он отметил, что в случае нелегальной работы риск распространения инфекции гораздо выше, а "легальный бизнес понесёт убытки".

"На мой взгляд, прямой связи нет (открытия туробъектов с ухудшением эпидситуации — ИФ)", — подчеркнул Дешевых.

В Алтайском крае подтверждено заражение коронавирусом у 5 тыс. 361 жителя. Только за последние сутки прирост составил 240 человек.

Как сообщалось, ранее замруководителя регионального управления Роспотребнадзора РФ Ульяна Калинина связала резкий рост числа инфицированных с нарушением масочного режима, участием жителей в незаконных вечеринках и открытием туробъектов с 27 июня.