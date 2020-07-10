Полеты по новому для этой авиакомпании маршруту будут выполняться три раза в неделю — по вторникам, пятницам и воскресеньям. По вторникам вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 17:55, из Ульяновска — в 21:35; по пятницам вылет из Санкт-Петербурга — в 15:05, из Ульяновска — 18:45; по воскресеньям вылет из Санкт-Петербурга в 12:20, из Ульяновска — в 16:00.

В аэропорту Ульяновска агентству "Интерфакс" сообщили, что в настоящее время другие авиакомпании не выполняют полеты из Ульяновска в Санкт-Петербург. Ранее на этом направлении работала авиакомпания S7 (2 рейса в неделю), которая приостановила выполнение рейсов в апреле текущего года. Пока возобновление полетов S7 намечено на конец октября.

Кроме того, в аэропорту сообщили, что "Победа" с 7 августа планирует увеличить частоту выполняемых рейсов в Москву. В настоящее время эта авиакомпания летает ежедневно в вечернее время, планируется открытие дневных рейсов 3 раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В Москву из Ульяновска также можно улететь на рейсах авиакомпаний S7 и "Аэрофлот".

"Победа" на других направлениях из Ульяновска не работает.