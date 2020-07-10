"Мы рады сообщить, что в Третьяковской галерее возобновляется проведение экскурсий. Численность групп — до пяти человек", — сообщили в пресс-службе музея.

В Третьяковке отметили, что все экскурсии будут проходить строго с соблюдением социальной дистанции. Интервалы между группами — 30 минут на постоянной экспозиции и 60 минут на выставках. Также разработаны специальные маршруты экскурсий для того, чтобы потоки посетителей не пересекались. Экскурсоводы обеспечены обязательными средствами индивидуальной защиты. Для гостей предусмотрены радиогарнитуры с одноразовыми наушниками.

Для посетителей доступны экскурсии по выставке "Русская сказка. От Васнецова до сих пор", по выставке "НЕНАВСЕГДА. 1968-1985", а также экскурсии "Первое путешествие по Третьяковской галерее", "Древнерусское искусство", "Путешествие в Древнюю Русь", "Знакомство с Третьяковской галерей за 60 минут", "Шедевры русской живописи XVIII-XIX веков", "Искусство рубежа XIX-XX веков", "Михаил Врубель" и "Художники-передвижники. Василий Перов, Иван Крамской, Василий Суриков, Илья Репин".

Государственная Третьяковская галерея открылась для посетителей после снятия ограничительных мер с 3 июля.