"До сих пор на Балеарских островах маски были обязательны в коммерческих учреждениях или в том случае, когда невозможно соблюсти дистанцию 1,5 м. Но с понедельника вводится повсеместный масочный режим для всех лиц старше 6 лет. Нарушителям грозит штраф 100 евро", — пишет издание.

При этом маску не обязательно носить на пляже, в бассейне, во время занятий спортом. Доступ на террасы ресторанов осуществляется в масках, но во время еды и питья их можно снять.

В четверг в Каталонии также объявили обязательный масочный режим с аналогичными условиями. Меры были введены на фоне роста новых случаев заболевания коронавирусом в Испании. Локальные вспышки произошли в Каталонии и Галисии.

Испания начала принимать иностранных туристов с 21 июня.

За время пандемии в стране выявили в общей сложности свыше 253 тыс. случаев заражения COVID-19, более 28 тыс. человек скончалось.