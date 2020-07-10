"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции — 6635 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1673 (25,2%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

Это самый крупный прирост по стране за последние пять суток. 5 июля в России было 6736 случаев, затем 6,6 тыс., 6,3 тыс. и дважды по 6,5 тыс. Суточная смертность остается на одном уровне третьи сутки.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции, 11 017 умерших и 489 068 выписанных (7752 выписаны за последние сутки).

В Москве, сообщает оперативный штаб, 637 новых случаев COVID-19 за сутки, 28 смертей и 1007 выздоровевших.

Согласно данным Роспотребнадзора на пятницу, в России нарастающим итогом выполнено 22,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 308 тыс. за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 278 410 человек.