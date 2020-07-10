"В крае запрещено проведение досуговых мероприятий и посещение гражданами таких мероприятий. Инцидент на Ае (озеро в Алтайском районе — ИФ) — вопиющий случай, которому предстоит дать оценку. Прокуратурой и Роспотребнадзором в настоящее время проводится проверка в отношении ряда юрлиц. Будут приняты меры: возможна приостановка деятельности на срок до 90 дней, штрафы до 500 тысяч рублей", — сказал Дешевых на пресс-конференции в пятницу.

Он отметил, что в целом объекты туротрасли Алтайского края понимают важность требований Роспотребнадзора.

"Информации о других подобных нарушениях на туристических объектах пока не поступало", — подчеркнул Дешевых.

Как сообщалось, на минувших выходных в Алтайском районе на одном из туробъектов организовали массовую вечеринку. Аналогичную вечеринку попытались организовать в Барнауле в День празднования Ивана Купалы. По обоим фактам региональная прокуратура и Роспотребнадзор РФ проводит проверки.