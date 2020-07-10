"Ласточки" N716/715 в комплектации "Премиум" будут курсировать 5-вагонными составами ежедневно. В первую поездку из Москвы поезд отправится 17 июля, из Костромы — 18 июля.

Отправляясь с Ярославского вокзала Москвы в 15:10, поезд будет прибывать в Кострому в 19:17. Из Костромы "Ласточка" будет отправляться в 7:12 и прибывать в столицу в 11:19. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Ярославль и Нерехта.

В поезде пассажирам будет предложено три класса обслуживания: бизнес, эконом и базовый. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок.