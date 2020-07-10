"В преддверии открытия парка 18 июля специалисты произвели полную дезинфекцию, а также тщательную оценку всего крытого пространства общей площадью 300 тыс. кв. метров, чтобы исключить риск возможного заражения посетителей", — отмечается в сообщении.

На территории парка будут действовать максимальные меры защиты гостей. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест будет снижено вдвое, а на шоу-программах вводится безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также будет сокращено количество посадочных мест.

Посетителям нужно будет носить защитные маски и перчатки, в магазинах парка они смогут купить брендированные маски.

"Помимо парка развлечений и городского променада — прогулочной зоны в крытой части "Острова Мечты" – для посетителей также будет доступна территория цветущего ландшафтного парка площадью 44 га. Гости смогут пройтись по тенистым аллеям, посетить зоны для спорта, поиграть с малышами на детских площадках, позагорать на шезлонгах у воды или просто отдохнуть на траве. Посетителям парка также рекомендуется соблюдать дистанцию. Вход на территорию городского променада и ландшафтного парка свободный", — говорится в сообщении.

Билеты в парк "Остров Мечты" можно купить онлайн, льготные билеты в кассах будут доступны с момента открытия парка.

Первый в России и крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объектов составляет 292 тыс. кв. м, высота крытой зоны – 75 м. На территории всесезонного парка предусмотрено 27 аттракционов, четыре интерактивных развлечения и пять шоу-программ. Как ожидается, тематический парк смогут ежегодно посещать до 7,5 млн человек, а весь комплекс "Остров мечты" – до 50 млн.