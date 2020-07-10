"АНО "ЕТД" начала перевозки автобусами по "единому" билету в Крым с использованием железнодорожного и воздушного транспорта от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы "Витязево" в четыре города Крымского полуострова: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак", — говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день в Крым куплено более 2,5 тыс. билетов.

Курортный сезон в республике Крым стартовал для туристов из других регионов РФ 1 июля.

За шесть курортных сезонов с 2014 года АНО "Единая транспортная дирекция" обеспечила перевозку более 2,3 млн пассажиров.