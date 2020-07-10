"По предварительной информации, туристическая группа, находящаяся на маршруте, в назначенное время не вышла на связь. Спасатели направились в указанный район для проведения разведки", — сказано в сообщении.

В ГУ МЧС по Хабаровскому краю агентству "Интерфакс — Дальний Восток" уточнили, что в туристической группе шесть человек, они отправились на сплав.

"К спасателям обратились родственники туристов. По предварительным данным, они находятся на маршруте, ничего не произошло, но вертолет вылетел", — сказал представитель ведомства.

Между тем, специалисты опасаются, что уровень воды на реке Кур может достигнуть неблагоприятных значений — в крае прошли сильные дожди.

"Есть вероятность подтопления сенокосов, полей, дорог, линий связи, ЛЭП, приусадебных участков и населенных пунктов, расположенных вдоль поймы рек", — сообщает пресс-служба.

Как сообщалось, в двух районах Хабаровского края, Нанайском и Хабаровском, проходит дождевой паводок с подтоплением жилых домов. Подтоплены поселки Верхняя Манома и Кукан.