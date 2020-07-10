"Эпидемиологическая ситуация оказывает влияние на число туристов в крае. Если в начале года мы наблюдали положительную динамику турпотока, то показатель за полугодие сократился более чем на 60%, к сожалению. В 2019 году турпоток за полугодие фиксировали на уровне 1 млн человек. По итогам этого полугодия мы отмечаем его на уровне 336 тыс. человек. При самом оптимистичном прогнозе развития событий турпоток по итогам года в целом составит не более половины от прошлогоднего уровня — порядка 1 млн туристов", — сказал Дешевых.

Он отметил, что в настоящее время туристические объекты постепенно возвращаются к работе с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

"Открыты более 80% наших туробъектов из общего количества. В прошлые выходные там проживало порядка 14 тыс. человек, примерно 40% от общего количества мест размещения. В период рабочей недели проживают от 10 до 11 тыс. человек, то есть загрузка на уровне 35-40%", — сказал Дешевых.

Он отметил, что большинство туристов, 40%, едут в Алтайский район, 15-17% — в Белокуриху и Завьяловский район.

Как сообщалось, туристические объекты в Алтайском крае возобновили работу 27 июня.