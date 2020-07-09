Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров подписал указ о продлении до 20 июля ограничительных мер, введенных в республике для противодействия распространению COVID-19, однако при этом приняты новые послабления ранее установленных ограничений.

"В перечень организаций, которые могут осуществлять деятельность в период режима повышенной готовности на территории республики, вошли рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные, предприятия быстрого питания и иные предприятия общественного питания, в том числе расположенные в торгово-развлекательных центрах, а также санаторно-курортные учреждения и туристские базы", — говорится в сообщении.

Заведениям общепита разрешается работать только с соблюдением социального дистанцирования, при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра.

По данным республиканского управления Роспотребнадзора на 9 июля, в Северной Осетии зарегистрировано 4209 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 16 человек. 3611 пациента выздоровели, 67 скончались.