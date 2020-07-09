"Мы ожидаем, что к осени Ростуризм предложения в правительство о такой национальной программе подготовит. Надеемся, что будет новый толчок развития туристической индустрии в нашей стране", — сказал Чернышенко журналистам.

Он подчеркнул, что у России есть огромный потенциал внутреннего туризма. "По сравнению с другими странами мы почему-то незаслуженно были переориентированы на внешний туризм, может быть, так было легче каким-то операторам. Но сейчас настало время лучше узнать свою страну", — сказал вице-премьер.

Он подчеркнул, что претензии к инфраструктуре и сервису на внутренних направлениях отчасти справедливы, но подчеркнул, что это необходимо менять.

"Если мы не начнем это менять, то у нас никогда и не будет ни сервиса, ни инфраструктуры. Есть опыт создания и удовлетворения туристическими продуктами и сервисами и в Сочи, и в Татарстане, этот опыт будет точно масштабироваться, и именно поэтому есть поручения о разработке нового национального проекта в сфере туризма", — сказал замглавы правительства РФ.